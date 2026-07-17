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Hekim Birliği'nden Şanlıurfa Açıklaması: "Komplikasyon veya Malpraktis İddiası Tek Başına Tutuklama Gerekçesi Olamaz"

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Hekim Birliği Sendikası, Şanlıurfa'da bir hastanın ölümü sonrası hekimin tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti, adli makamlara çağrı yaptı.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, Şanlıurfa'da bir hastanın yaşamını yitirmesinin ardından bir hekimin tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklama, "Bir tıbbi komplikasyonun gerçekleşmiş olması veya bir hekim hakkında malpraktis iddiasının bulunması tek başına tutuklama nedeni değildir. Ceza muhakemesinde tutuklama, ancak kanunda öngörülen istisnai şartların varlığı halinde başvurulabilecek bir koruma tedbiridir" ifadelerini kullandı.

Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, Şanlıurfa'da yaşanan ve bir vatandaşın yaşamını yitirdiği olayın ardından yürütülen adli sürece ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yaşamını yitiren vatandaş için başsağlığı dilenirken, olayla ilgili yürütülen adli soruşturmayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerin sağlık camiasında ciddi endişe yarattığı ifade edildi.

Sendika açıklamasında, "Bir tıbbi komplikasyonun gerçekleşmiş olması veya bir hekim hakkında malpraktis iddiasının bulunması tek başına tutuklama nedeni değildir. Ceza muhakemesinde tutuklama, ancak kanunda öngörülen istisnai şartların varlığı halinde başvurulabilecek bir koruma tedbiridir" denildi.

"SAĞLIK CAMİASINDA AĞIR SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"

Yetkili adli makamlara çağrıda bulunulan açıklamada, "Yetkili adli makamlardan beklentimiz kamuoyunda oluşan tereddütleri giderecek şekilde, tutuklama kararının hangi somut hukuki gerekçelere dayandığının açıklanmasıdır. Eğer tutuklama kararı komplikasyon ya da malpraktis iddiasına dayandırılmışsa, bu durum sağlık camiasında çok ağır sonuçlar doğuracaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu durumun hekimlerin özellikle cerrahi ve girişimsel branşlarda hayat kurtarıcı müdahaleleri yaparken özgürlüklerini kaybetme endişesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun "defansif tıbbın yaygınlaşmasına, yüksek riskli hastalardan kaçınılmasına ve toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişiminin olumsuz etkilenmesine" yol açabileceği kaydedildi.

Hekimler hakkında yürütülen soruşturmaların hukukun gereklerine uygun şekilde sürdürülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ancak komplikasyon veya malpraktis iddiası, tek başına tutuklamanın gerekçesi olarak değerlendirilemez. Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu olarak süreci yakından takip ediyor, yetkili makamlardan kamuoyunu tatmin edecek açık ve şeffaf bir bilgilendirme bekliyoruz. Aksi yönde oluşacak uygulamalar, yalnızca hekimleri değil, ülkemizde sağlık hizmetinin geleceğini de doğrudan etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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