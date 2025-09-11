Hekim Seyyid Hasan Basri Hazretleri İscehisar'da Anıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Anadolu'nun manevi mimarlarından Hekim "Seyyid Hasan Basri Hazletleri" anıldı.

Seydiler beldesindeki etkinlik, Hekim Seyyid Hasan Basri Hazretleri Tarihi Kültürel ve Dayanışma Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Dernek Başkanı Önder Tekeş, yaptığı konuşmada, Hekim Seyyid Hasan Basri Hazretleri'nin Horasan'dan Anadolu'ya ilim ve gönül ışığı taşıdığını belitti.

Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir de konuşmasında, bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğin sadece bir anma değil, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programa, İscehisar Kaymakamı Nesrin Uygun, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Cengiz Üstün, Dumlupınar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arif Onay ve Doç. Dr. Erdal Aday ve vatandaşlar katıldı.