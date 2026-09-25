Heidenau Belediye Meclisi yeni Stolperstein yerleştirilmesini durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Heidenau kentinde, Nazi döneminde zulme uğrayan ve öldürülen kişileri anmak amacıyla kamuya açık alanlara yeni pirinç kaplamalı "Stolperstein" (tökezleme-anma taşları) döşenmeyecek.

Almanya için Alternatif (AfD) ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partileri üyelerinin sunduğu önergeyi kabul eden Heidenau Belediye Meclisi, kentte kamuya açık cadde ve kaldırımlara yeni Stolperstein yerleştirilmesinin önünü kapattı.

AfD ve CDU'nun önergesinde, çok sayıda vatandaş, mağdur yakınları ve sivil toplum girişiminin Nazi döneminin kurbanlarını anmak için kaldırımlara yerleştirilen pirinç levhaları uygun bir yöntem olarak görmediği ifade edildi.

Önergeyi hazırlayanlar, kurbanların isimlerinin zemine yerleştirilmesinin ve insanların bu taşların üzerinden yürümesinin anma açısından uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

Yeni Stolpersteine yerine anma faaliyetlerinin ağırlıklı olarak kentin mezarlığında yapılması öngörüldü.

Karar çeşitli kuruluşların tepkisine yol açtı.

Uluslararası Auschwitz Komitesi, Heidenau Belediye Meclisinin kararını sert şekilde eleştirdi.

Komite'den yapılan açıklamada karar, Nazi döneminin kurbanlarının yeniden kentin dışına çıkarılması girişimi olarak nitelendirildi ve CDU'lu belediye meclisi üyelerinin AfD ile birlikte hareket etmesi eleştirildi.

Stolperstein Vakfı yöneticisi Katja Demnig de CDU gibi demokratik bir partinin önergeyi desteklemesini "son derece kaygı verici" olarak değerlendirdi.

Demnig, bunun Stolperstein projesi açısından olağan dışı bir gelişme olduğunu söyledi.

Stolperstein nedir?

Sanatçı Gunter Demnig tarafından 1990'lı yıllarda başlatılan projeyle Nazi döneminde zulme uğrayan, sürgün edilen veya öldürülen kişilerin ikamet ya da çalışma yerlerinin önüne 10 santimetreye 10 santimetre boyutundaki pirinç levhalar yerleştiriliyor ve bunlar Stolperstein olarak adlandırılıyor.

Levhalarda kişilerin isimleri, doğum bilgileri ve Nazi dönemindeki kaderlerine ilişkin bilgiler bulunuyor.

Proje Almanya'nın yanı sıra çok sayıda Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Almanya genelinde yaklaşık 117 bin Stolperstein bulunuyor.

Nazi döneminde zulme uğrayan, sürgün edilen veya öldürülen kişilerin anısına döşenen pirinç kaplı taşlar, ülke genelinde yaklaşık 1900 kent ve belediyede yer alıyor.

Kaynak: AA