Heathrow Havalimanı Olası Tehlikeli Madde Olayı Üzerine Yeniden Açıldı

Londra'daki Heathrow Havalimanı, olası bir tehlikeli madde olayının ardından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz madde tespit edilmemesi üzerine tekrar faaliyete geçti. Havalimanı yetkilileri, tüm uçuşların planlandığı saatlerde gerçekleştirileceğini duyurdu.

LONDRA, 9 Eylül (Xinhua) -- Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı, "olası tehlikeli madde olayı" bildirimi üzerine yapılan aramada herhangi bir olumsuz maddenin tespit edilememesi üzerine pazartesi günü akşam saatlerinde yeniden açıldı.

Havalimanı yetkililerinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Acil durum hizmetleri, 4 numaralı terminalin güvenli olduğunu ve yeniden faaliyete açılabileceğini teyit etmiştir. Bugün tüm uçuşların planlandığı saatte yapılabilmesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" denildi.

4 numaralı terminalin uçuş kayıt alanı, "olası tehlikeli madde" içeren olayların bildirilmesi üzerine akşama doğru kapatılarak boşaltılmış ve acil durum hizmetleri olaya müdahale etmişti.

Çevrimiçi olarak paylaşılan video görüntüleri ve fotoğraflarda çok sayıda kişinin terminal binasının dışında toplandığı ve kendilerine su ve battaniye dağıtıldığı görülüyor.

Büyükşehir Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada olumsuz madde izine rastlanmadığı belirtilirken, 20 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Heathrow Havalimanı, Londra'ya hizmet veren ana ve en büyük uluslararası havalimanı olarak öne çıkıyor. Havalimanının resmi internet sitesindeki bilgilere göre her yıl havalimanını kullanan 67 milyondan fazla yolcu, 90 havayolu şirketi aracılığıyla 90'dan fazla ülkedeki 180'i aşkın noktaya yolculuk gerçekleştiriyor.

