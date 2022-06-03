Son dakika:10 ilde eş zamanlı operasyon! HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları için gözaltı kararı çıktı - Haberler

Son dakika:10 ilde eş zamanlı operasyon! HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları için gözaltı kararı çıktı Son dakika! Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında 40'tan fazla kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer alıyor. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenliyor. Tekirdağ Merkezli 10 ilde yapılan operasyon hakkında 40 kişiyi aşkın gözaltı kararı verildi. İstanbul'da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor. Ayrıntılar geliyor... İhlas Haber Ajansı / Güncel Halkların Demokratik Partisi Edirne Bingöl Güncel Haberler

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