HDP'li Saliha Aydeniz: Öcalan özgür olmadıkça Türkiye de özgür olamaz

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine 1 gün kala siyasi partiler de artık son mitinglerini gerçekleştiriyor.

"ÖCALAN ÖZGÜR OLMADIKÇA, TÜRKİYE ÖZGÜR OLAMAZ"

Bu doğrultuda gerçekleşen HDP mitinginde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz skandal ifadeler kullandı. Aydeniz, "Sayın Öcalan özgür olmadıkça Türkiye'de özgür olamaz. Sayın Öcalan'ın özgür olması gerekiyor." dedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER İFADELER KULLANMIŞTI

Daha önce de HDP mitinginde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Mardin Kızıltepe'de skandal ifadeler kullanmıştı. Aydeniz "Biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz." dedi.

Aydeniz "Biliyoruz ki bu iktidar, Kürt düşmanlığı üzerinden, Kürt soykırımı üzerinden tüm Türkiye'yi bir zorbalıkla yönetmek istiyor, bu temelde bir politika vermiş, yaşama geçiriyor. Kürt halkının iradesini tanımıyor. Ama 14 Mayıs'ta biz bu iktidarı göndereceğiz." şeklinde konuştu.