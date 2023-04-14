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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi

Güncel Haberler

Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'da trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'da trafik kazası geçiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Adayı Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Ankara'ya getirildi.


Seçim Sonuçları

Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Meral Danış Beştaş Ankara Güncel Haberler

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