HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
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Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'da trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'da trafik kazası geçiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Adayı Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Ankara'ya getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel