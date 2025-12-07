Haberler

İzmir'de peygambere hakaret eden şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'de sosyal medyada Hazreti Muhammed ve ailesine yönelik hakaret içerikleri paylaşan E.K. (31) tutuklandı. Emniyet ekipleri, yaptığı paylaşımlar nedeniyle şüpheliyi gözaltına aldı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

İzmir'de sosyal medyada Hazreti Muhammed ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen E.K. (31), tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K.'nin sosyal medya hesabından yaptığı yayın ve paylaşımlarda Hazreti Muhammed ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Adresi belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAhmet Karaman:

Arap Muhammed'e herkes dövüyor zaten çocukla evlenmiş

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

O olmasaydı olmazdık Allah Hz Muhammed sen olmasaydın alemi yaratmazdım buyuruyor

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Ulan biç, senin Efendimizle derdin ne olabilir ki. Senin gibiler bu toplumun değerlerine neden saldırır anlıyamıyorum. Neden doğru durmassınız ki. Biçlik yapmanın ne alemi var dop

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Akif Işık:

Ölünce anlatırsın derdini

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet ELKATMIŞ:

Veledi Yunan.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
