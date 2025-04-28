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Hazreti Mevlana'nın 797. Yıl Dönümü Etkinlikleri Başladı

Hazreti Mevlana'nın 797. Yıl Dönümü Etkinlikleri Başladı
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Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde '7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü' düzenlendi. Etkinlikte sergi açılışları yapıldı, dualar edildi.

Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" düzenlendi.

Tören kapsamında Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Hatuniye Medresesi'nde "Karaman'dan Gönüllere Sevgi Yolu" sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

Vali Çiçekli ve beraberindeki heyet, daha sonra Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaret etti.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Çiçekli, Bayru'ya Türk bayrağı verdi, ardından yürüyüş başladı.

Karaman'dan yola çıkıp 6 gün sürecek yolculuğun ardından Konya'ya ulaşacak kafile için kentte temsili karşılama töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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