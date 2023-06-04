Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara...
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak."
Kaynak: AA / Merve Özlem Çakır - Güncel