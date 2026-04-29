Hazar Gölü ziyaretçilerine baharın ve kışın renklerini bir arada sunuyor

Elazığ'da Hazar Gölü çevresinde ilkbaharın renklerinin görüldüğü doğası, çiçek açan badem ağaçları ve zirvesi karla kaplı Hazar Baba Dağı ile doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar sunuyor.

Şehir merkezine 25 kilometre mesafede Elazığ-Diyarbakır kara yolunun yanı başında yer alan Hazar Gölü, 56 kilometrelik kıyı şeridindeki sahilleri, turistik tesisleri, plajları, restoranları, kamp ve dinlenme alanlarıyla kentin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Valilik koordinesinde Hazar Gölü'nün turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle "Hazar Gölü'nün Marka Değerinin Artırılmasına Yönelik Destinasyon Planlama Projesi" yürütülüyor.

Proje ile Hazar Gölü'nde çevre, su kalitesi, altyapı ve rekreasyon alanlarının iyileştirilmesi, ağaçlandırma, su ve kara sporlarının yaygınlaştırılması, ekoturizm ve sürdürülebilirliğin sağlanması, batık kent turizmi ile kış ve yaz turizminin canlandırılması hedefleniyor.

Doğal güzelliği ve turistik imkanları ile her mevsim ziyaretçi ağırlayan Hazar Gölü, nisan ayında çevresinde yeşile bürünen doğası, çiçek açan badem ağaçları ve zirvesinde kar örtüsü kalkmayan Hazar Baba Dağı ile ziyaretçilerine doğal güzelliğini sergiliyor.

"Yaklaşık 2,5 kilometre genişliğinde bir sualtı şehri bulunmakta"

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, gölün Elazığ-Diyarbakır kara yolu boyunca 26 kilometre uzunluğa sahip eşsiz bir doğa harikası olduğunu belirtti.

Gölün korunması ve turizm değerinin artırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Hatipoğlu, "Burada bulunan 'Batık Şehir' olarak da ifade ettiğimiz bir bölge var, yaklaşık 2,5 kilometre genişliğinde bir sualtı şehri bulunmakta. Burası da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." dedi.

Hazar Gölü'nün hak ettiği değeri kazanması için bölgedeki mevcut tesislerin ve yazlıkların her türlü görsel kirlilikten arındırılması, peyzaj ve çevre düzeniyle daha modern bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"8 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamladık. Burada bulunan kamuya ait boş alanlarda çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 5 yıldızlı otel yapımı ile ilgili olarak proje çalışmalarımız İl Özel İdaresi bünyesinde devam ediyor. Burası aynı zamanda göl manzaralı kayak merkezine de oldukça yakın bir noktadadır. Hazarbaba Kayak Merkezi'nin de yine turizme kazandırılması ile ilgili olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

"Gölün doğal güzelliğinin korunmasıyla ilgili tedbirleri alıyoruz"

Hatipoğlu, gölün korunması için bölgedeki tüm atık suların hem Sivrice ilçesinde hem de Gezin köyünde bulunan arıtma tesislerine alınması için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Herhangi bir atık suyun göle karışmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bisiklet ve yürüyüş yolumuza çok önemli katkıda bulundu. Ayrıca arıtma tesislerimizin işlevsel hale gelmesiyle ilgili olarak götürdüğümüz projeye çok büyük bir destek verdi. Bu anlamda da Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da teşekkür ediyoruz, ilimiz adına göstermiş olduğu ilgiden dolayı. Çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam edecek. Aynı zamanda göl ve çevresinde yol güzergahında düzenli aralıklarla temizlik çalışmalarını çeşitli kurumlarımızın işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Gölün doğal güzelliğinin korunmasıyla ilgili tedbirleri alıyoruz."

"Uygun her sahada ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyoruz"

Hatipoğlu, göl çevresinin daha yeşil bir görünüme kavuşması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından göl havzasında büyük bir ağaçlandırma çalışması yapıldığını söyledi.

Göl çevresindeki uygun alanlara çam türleri ve özellikle ilkbaharda açan çiçekleriyle görsel şölen sunan badem fidesi dikimi yapıldığını aktaran Hatipoğlu, şunları aktardı:

"Uygun her sahada Orman Bölge Müdürlüğümüzce ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyoruz. Hazar Baba Dağı'nın eteklerinde ve Elazığ-Diyarbakır kara yolunun üst kısımlarında ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Hazar Gölü'nün çevresinde eşsiz güzellikte bir görsel şölen özellikle bahar aylarında karşımıza çıkıyor. Badem ağaçları şu an itibarıyla hem Hazar Gölü'nün çevresinde hem de ilimizin farklı yerlerinde muhteşem görüntüler ortaya koyuyor."

"İnsanlar rahatlamak ve ferahlamak istiyorlarsa kesinlikle bu bölgeyi tercih etmeli"

Göl kenarında restoran işletmecisi Hasan Sürmelioğlu da Doğu'nun incisi Hazar Gölü'nün doğası ve havasıyla her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

Bu yıl kar bereketinin ardından Hazar Gölü'nde kış ve ilkbahar renklerini birlikte gözlemlediklerini aktaran Sürmelioğlu, şöyle devam etti:

"Çevre illerden veya daha uzak illerden insanlar buraya geldiğinde yeme içme hizmetinden konaklama hizmetine faydalanabilecekleri tesislerimiz mevcut. Hazar Gölü gibi doğal bir değerin yanında işletmeci olmak bize hem sorumluluk hem de ilham veriyor. Bu güzelliğe yakışan bir hizmet sunmak için kendimizi sürekli geliştiriyoruz."

Ziyaretçilerden Emrah Uysal ise bulduğu her fırsatta dinlenmek ve temiz hava almak için Hazar Gölü'nü ziyaret ettiğini dile getirdi.

Doğası ve havasıyla insana huzur veren bu tabiat güzelliğinin korunması ve geliştirilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Her mevsim Hazar Gölü çok güzel, kışı, ilkbaharı, sonbaharı, yazı apayrı güzel. Gelen ziyaretçilerin bu güzelliğin korunması adına dikkatli olmaları gerekiyor. Doğanın güzelliklerini insan eliyle maalesef kötü bir hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yok. İnsanlar doğayla baş başa kalıp rahatlamak ve ferahlamak istiyorlarsa kesinlikle bu bölgeyi, bu coğrafyayı tercih etmeliler."