Hazal'ın 'Erkilet Güzeli' Single Çalışması Yayınlandı

Yapımını Haluk Özkan Projects gerçekleştirdiği çalışmanın, aranjesini; Haluk Özkan, miks ve masteringlerini Almanya da Tanju Duman hazırladı. Şarkı için özel aranje. Hazırlık aşaması 3 ay süren ' Hazal'ın Erkilet Güzeli adlı single çalışmasın da ki yorum ve yapımda kullanılan aranje tekniği, bizi Anadolu'nun kıraç topraklarından alıp, İspanya da flamenko ezgilerine, oradan da Dünya müziğine tatlı bir esintiyle götürüyor ve Hazal'ın Erkilet Güzilinde ki yorum başarısı içimizi ısıtıyor. Şarkı için özel bir kostüm. Sanatçıya, çalışmanın kapak fotoğrafları için özel bir kostüm ve imaj çalışması tasarlandı. Sinle çalışmasının kapak fotoğraflarını Türkiye müzik starlarının fotoğrafçısı Stüdyo Celal on saatlik titiz bir çalışmayla, gerçekleştirerek nostalji dolu single fotoğraf kapağı fotoğrafı çekti. Single çalışmasının kapak tasarımları Alanya da, Tanju Duman Medya tasarımcıları tarafından gerçekleştirildi. 28 Temmuzda, tüm Dünya dijital mecralarda yayınlanmaya başlayan Erkilet Güzeli şimdiden büyük ilgi gördü. Hazal; 1995 senesinden beri, pop müzik dünyamızda sesi ve duruşuyla önemli bir yer kaplayan sanatçılarımızdan. Profesyonel müzik kariyerine, halk müziğimizin önemli eserleri arasında yer alan 'Erkilet Güzeli' adlı eseri mükemmel bir şekilde yorumlayarak müzik severlere arşiv niteliğinde bir yorumla sesleniyor.

Yapımını Haluk Özkan Projects gerçekleştirdiği çalışmanın, aranjesini; Haluk Özkan, miks ve masteringlerini Almanya da Tanju Duman hazırladı.

Şarkı için özel aranje

Hazırlık aşaması 3 ay süren ' Hazal'ın Erkilet Güzeli adlı single çalışmasın da ki yorum ve yapımda kullanılan aranje tekniği, bizi Anadolu'nun kıraç topraklarından alıp, İspanya da flamenko ezgilerine, oradan da Dünya müziğine tatlı bir esintiyle götürüyor ve Hazal'ın Erkilet Güzilinde ki yorum başarısı içimizi ısıtıyor.

Şarkı için özel bir kostüm

Sanatçıya, çalışmanın kapak fotoğrafları için özel bir kostüm ve imaj çalışması tasarlandı. Sinle çalışmasının kapak fotoğraflarını Türkiye müzik starlarının fotoğrafçısı Stüdyo Celal on saatlik titiz bir çalışmayla, gerçekleştirerek nostalji dolu single fotoğraf kapağı fotoğrafı çekti.

Single çalışmasının kapak tasarımları Alanya da, Tanju Duman Medya tasarımcıları tarafından gerçekleştirildi.

28 Temmuzda, tüm Dünya dijital mecralarda yayınlanmaya başlayan Erkilet Güzeli şimdiden büyük ilgi gördü.

Hazal; 1995 senesinden beri, pop müzik dünyamızda sesi ve duruşuyla önemli bir yer kaplayan sanatçılarımızdan. Profesyonel müzik kariyerine, halk müziğimizin önemli eserleri arasında yer alan 'Erkilet Güzeli" adlı eseri mükemmel bir şekilde yorumlayarak müzik severlere arşiv niteliğinde bir yorumla sesleniyor.