Hayata tutunan Hazal bebek zorlu tedavi sürecini geride bıraktı

Hayata tutunan Hazal bebek zorlu tedavi sürecini geride bıraktı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 29 haftalık doğan ve beyin kanaması geçiren Hazal bebek, zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Ailesi, doktorların destekleriyle bebeklerinin taburculuğunu sabırsızlıkla bekliyor.

Afyonkarahisar'da 29 haftalık, 1 kilo 580 gram ağırlığında dünyaya gelen ve beyin kanaması geçiren Hazal bebek, 1,5 aylık yaşam mücadelesini kazandı.

Emirdağ ilçesinde yaşayan Neslihan Engin'in (25) henüz 7 aylık hamileyken doğum sancıları başladı. Genç kadın, yaklaşık 1,5 ay önce kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Hazal" adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

1 kilo 580 gram doğan Hazal bebek, akciğerleri gelişmediğinden solunum cihazına bağlandı.

Kuvözde tutulan ve her an kaybedilme ihtimali olan bebekte, iki haftalıkken beyin kanamasına bağlı hidrosefali (beyinde sıvı birikmesi) oluştu. Beyinde biriken sıvı, beyin ve sinir cerrahı Opr. Dr. Günhan Güngör'ün operasyonuyla alındı.

Tedavi süreçleriyle vücut fonksiyonları düzene giren Hazal bebeğin, doktor ve hemşirelerin desteğiyle verdiği yaşam mücadelesi herkesi şaşırttı.

"Bebeğimizi önce Allah'a sonra doktorlarımıza emanet ettik"

Anne Neslihan Engin, AA muhabirine, ani gerçekleşen bir doğumla kızı Hazal'ı 29 haftalık dünyaya getirdiğini, bebeğin bir süre sonra beyin kanaması geçirdiğini anlattı.

Hazal'ın ikinci çocuğu olduğunu ve durumunu öğrenince çok korktuklarını dile getiren Engin, şunları kaydetti:

"Akciğerlerinde sorun vardı. Kilosu da çok düşüktü. Hatta yaşama ümidini de bir an kesmiştik. Her şeye kendimizi hazırlamıştık. Zor günler geçirdik. Hastaneye sürekli geldik, gittik, bebeğimizin durumuyla ilgilendik. Doktorlarımız tedavi süreçlerini yakından takip etti, çok ilgilendiler. Bebeğimizi önce Allah'a sonra doktorlarımıza emanet ettik. Bebeğimin beyninden sıvı çekildi. Çok şükür iyileşti. Haftaya da inşallah taburcu olacağız. Doktorlarımıza ve hemşirelerimizden Allah razı olsun. Hepsi de ellerinden geleni yaptılar."

Ailece heyecanlı ve mutlu olduklarını vurgulayan Engin, bebeklerinin taburcu edilmesi için sabırsızlandıklarını, evde hazırlıklara başladıklarını kaydetti.

Baba Ferhat Engin de ağır bir tedavi süreci geçiren kızı Hazal'ın bünyesinin güçlü olduğunu, doktorların da desteğiyle hayata tutunduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Prematüre Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Nurdan Öztürk Taşar da yaşama tutunan Hazal bebeğin 2 kilo 30 grama ulaştığını söyledi.

Hazal bebeğin hastanede 44 gündür tedavisinin sürdüğünü dile getiren Taşar, şöyle konuştu:

"Bebeğimizin zorlu bir süreci oldu. Prematüre doğduğu için çeşitli sağlık sorunları oluştu. Ünitemizdeki hemşirelerimizin iyi bir şekilde bakımıyla da birlikte Hazal bebeğin bütün sağlık sorunlarının üstesinden geldik. Bebeğimizin çok güçlü bir savaşçı ruhu vardı. Şu anda tamamen ağızdan besleniyor. Rahat şekilde nefes alıp verebiliyor. Gayet sağlıklı. Haftaya da inşallah taburculuğunu planladık."

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekim Opr. Dr. Osman Acar ise Hazal bebeğin zorlu tedavi süreçlerinde ve yaşama tutunmasında görev alan doktor ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Haberler.com
500

