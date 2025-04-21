Hayvana Şiddet Uygulayan Kişi Serbest Bırakıldı
Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı tespit edilen O.D., jandarma tarafından gözaltına alındı, ancak hakimlik tarafından adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uygulayan kişi, serbest bırakıldı.
İlçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde hayvana şiddet uygulayan ve görüntülerinin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine dün Yomra İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan O.D, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından şüpheli O.D. hakkında en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel