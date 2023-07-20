Hayvan çiftliğinde saman yangını çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Emin Duman'a ait hayvan çiftliğinde çıkan yangında saman deposu alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri ve Sındırgı Belediyesi tarafından müdahale edilerek hayvan ahırlarına sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ise Sındırgı Belediyesi ekipleri tarafından yanan saman balyaları temizlendi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken vatandaşlar sıcak havalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.