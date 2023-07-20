Hayvan çiftliğinde saman yangını çıktı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Emin Duman'a ait hayvan çiftliğinde çıkan yangında saman deposu alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri ve Sındırgı Belediyesi tarafından müdahale edilerek hayvan ahırlarına sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ise Sındırgı Belediyesi ekipleri tarafından yanan saman balyaları temizlendi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken vatandaşlar sıcak havalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Hayvan çiftliğindeki saman yangını korkuttu
BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Emin Duman'a ait hayvan çiftliğinde akşam saatlerinde çıkan yangında saman deposu alev aldı.
Balıkesir büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme ve Sındırgı Belediyesinin anında müdahalesi ile yangın hayvan ahırlarına sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonrası yanan saman balyaları Sındırgı Belediyesi ekiplerince temizlendi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken itfaiye ekipleri vatandaşları sıcak havalarda daha duyarlı olmaları konusunda uyardı. Bir cam parçası, sigara izmaritinin bile samanları tutuşturabileceği belirtildi.