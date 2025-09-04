Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden Afganistan'a Battaniye Yardımı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Afganistan'da meydana gelen deprem felaketinden etkilenen aileler için Batman'dan bir tır battaniye gönderdi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi tarafından hazırlanan battaniye yüklü tır, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Derneğin Batman Şube Başkanı Abdullah Temiz, yaptığı açıklamada, kamu yararına çalışan bir kuruluş olarak 5 kıtada 105 ülkede yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında mağdur ve mazlumlara destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Temiz, "Yurt içi ve yurt dışında her alanda yardım çalışmalarımız sürüyor. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sıcak yemek, su tankerleri ve çeşitli insani yardım malzemeleriyle destek sağlıyoruz. Bugün de Afganistan'da depremden etkilenen kardeşlerimiz için battaniye gönderiyoruz. Bu yardımlarımız artarak devam edecek." dedi.