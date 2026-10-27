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Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri NKÜ'yü gezdi

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Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti. Gezide fakülte ve meslek yüksekokulu bölümleri ile laboratuvarlar incelendi, öğrencilere dersler ve kariyer imkanları hakkında bilgi verildi.

Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret etti.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünce düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Ziraat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun çeşitli bölümlerini gezdi.

Birimlerde görevli akademik ve idari personel, öğrencilere bölümlerde verilen dersler, eğitim olanakları, müfredatlar, taban puanlar ile mezuniyet sonrası kariyer ve iş imkanları hakkında bilgi verdi.

Laboratuvarları da gezen öğrenciler, burada kullanılan cihaz ve malzemeleri inceledi. Üniversite hakkında tanıtıcı bilgilerin de verildiği ziyarette, öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Gezi sonunda öğrenciler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini yakından tanıma fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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