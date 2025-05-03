Hayrabolu'dan Hacca Gidenler Uğurlandı

Hayrabolu'dan Hacca Gidenler Uğurlandı
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Hayrabolu Müftülüğü, bu yıl hacca gidecek 23 hacı adayı için düzenlenen törenle onları kutsal topraklara uğurladı. İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, hacı adaylarına iyi ibadetler dileyerek dualar etti.

Hayrabolu ilçesinden hacca gidecekler, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hayrabolu Müftülüğü, ilçeden bu yıl hacca gidecek 23 kişi için Güzelce Hasanbey Camisinde uğurlama töreni düzenledi.

İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, yaptığı konuşmada, tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuk ve iyi ibadetler dileyerek, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Yapılan duanın ardından ilahiler eşliğinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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