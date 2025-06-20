Hayrabolu'da 3,520 Öğrenci Karnelerini Aldı

Hayrabolu ilçesinde, 3 bin 520 öğrenci karne aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde, öğrencilerin heyecanını kendisinin de yaşadığını belirterek, sorunsuz bir eğitim yılını geride bırakmış olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitimin esas unsurlarının öğretmen, öğrenci ve veliler olduğunu ifade eden Danışmaz, "Eğitimdeki başarıyı arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Tüm eğitim camiamızın emeklerine teşekkür ediyoruz." dedi.

???????Programa, Kaymakam Eyüp Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, Şube Müdürleri ve veliler katıldı.

-Rektör Şahin'e ziyaret

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversite'si (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Nebati, Özcan ve Şahin makamda bir süre görüştü.

Nebati, üniversitenin bölgedeki güçlü eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklara teşekkür etti.