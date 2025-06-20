Hayrabolu'da 3,520 Öğrenci Karnelerini Aldı

Hayrabolu'da 3,520 Öğrenci Karnelerini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayrabolu ilçesinde düzenlenen törenle 3,520 öğrenci karne aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, eğitimdeki başarıyı artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Hayrabolu ilçesinde, 3 bin 520 öğrenci karne aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde, öğrencilerin heyecanını kendisinin de yaşadığını belirterek, sorunsuz bir eğitim yılını geride bırakmış olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitimin esas unsurlarının öğretmen, öğrenci ve veliler olduğunu ifade eden Danışmaz, "Eğitimdeki başarıyı arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Tüm eğitim camiamızın emeklerine teşekkür ediyoruz." dedi.

???????Programa, Kaymakam Eyüp Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, Şube Müdürleri ve veliler katıldı.

-Rektör Şahin'e ziyaret

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversite'si (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Nebati, Özcan ve Şahin makamda bir süre görüştü.

Nebati, üniversitenin bölgedeki güçlü eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.