Hayrabolu'da 1150 aileye kömür yardımı yapıldı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımı gerçekleştirildi.

Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, kömür dağıtım çalışmalarının belirli periyotlar halinde düzenli şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların kışı sıcak ve sağlıklı bir ortamda geçirmesini amaçladıklarını vurgulayan Yıldız, bu kapsamda 1150 aileye 935 ton kömür dağıtımı yapıldığını ifade etti.

Yıldız, "Adil ve şeffaf bir şekilde, alfabetik sıraya göre kömür dağıtımlarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA