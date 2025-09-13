Haymana'da Termal Kaplıca Kompleksi Açıldı

Ankara'nın Haymana ilçesinde termal kaplıca kompleksinin açılışı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği, düşmanın durdurulduğu toprakların Haymana olduğunu dile getirdi.

Haymana'yı sadece kaplıcalarıyla değil, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rolüyle de tanıtacaklarını belirten Yavaş, "Haymana Belediye Başkanımız kent meydanı, aile yaşam merkezi, düğün salonları ve kaplıcasıyla Haymana'yı mamur hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Haymana ve Ankara'mız için sonuna kadar çalışacağız." dedi.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da memleketlerinin eksiklerini bir an önce tamamlamak için sahada olduklarını anlatarak, "Göreve geldiğimizde, Aralık 2023'te bitmesi gereken kaplıca merkezimizin sadece yüzde 33'ü bitmişti. Bugün itibarıyla Türkiye'nin en büyük kaplıca tesisini açıyoruz. Yapılan her çalışmayı gelecek kuşakların, çocuklarımızın, gençlerimizin dört elle sarılıp geliştireceğinden de eminim." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ile TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün konuşmalarının ardından kaplıca kompleksi ve 14 eser için açılış kurdelesi kesildi, daha sonra kaplıca kompleksi gezildi.

Program, Şahin Karakuş ile Semicenk konserleriyle son buldu.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, eski milletvekili Levent Gök, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.