Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ANKARA'nın Haymana ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün Haymana olduğunu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 09.59'da olan depremin merkez üssünü Haymana ilçesi olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
