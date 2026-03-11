Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem
ANKARA'nın Haymana ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün Haymana olduğunu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 09.59'da olan depremin merkez üssünü Haymana ilçesi olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı