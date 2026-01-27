Haberler

Malazgirt'te engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Danışmentgazi Mahallesi muhtarı Hasan Başaran, İstanbul'dan gelen hayırseverin gönderdiği 4 akülü ve bir manuel tekerlekli sandalyeyi engellilere ulaştırdı. Başaran, sosyal medyada başlattığı yardım kampanyası ile engellilere destek olmaya devam ediyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi muhtarı Hasan Başaran, İstanbul'da yaşayan hayırsever Levent Özalp'ın gönderdiği 4 akülü ve bir manuel tekerlekli sandalyeyi engellilere teslim etti.

Sosyal medyada yardım kampanyası başlatan Başaran, hayırseverlerin gönderdiği yardımları engellilere ulaştırıyor.

Bu kapsamda Özalp'ın göndediği 4 akülü ve bir manuel tekerlekli sandalyeyi mahalle ve köylerde yaşayan engellilere teslim eden Başaran, engellilerin sevincine ortak oldu.

Başaran, ilçedeki engellilerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığı kampanyaya duyarsız kalmayan Özalp'a teşekkür etti.

Özalp'ın ilçede üniversite okuyan 12 öğrenciye 4 yıldır burs verdiğini, ihtiyaç sahibi ailelere de yardımda bulunduğunu belirten Başaran, "Bu destekler, dayanışma ve kardeşliğin en güzel göstergesidir. Engellilerimiz ve aileleri adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu

Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu

Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında göçük: 1 ölü

Tonlarca betonun altında kaldılar: 1 işçi öldü, 2'si sağ kurtarıldı