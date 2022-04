Hayırsever kadın İran sınırındaki okula bilgisayar laboratuvarı kurdu

İstanbul'da yaşayan Nurcihan Avcı, Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki okula bilgisayar laboratuvarı desteğinde bulundu.

Geçen yıl ilçeye 35 kilometre mesafedeki İran sınırında bulunan Yukarıdikme İlk ve Ortaokulunda kitapsever eşi için doğum günü hediyesi olarak kütüphane oluşturan Avcı, bu yıl da aynı okula yaklaşık 20 bilgisayarın bulunduğu laboratuvar kazandırdı.

Tüm altyapısı tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan laboratuvarın açılışı için tören düzenlendi.

Törene katılan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, bugün eğitime verilen katkının en güzel örneklerinden birinin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bir süre önce de hayırsever Avcı tarafından okula kütüphane inşa edildiğini anımsatan Türker, şunları kaydetti:

"Bu bilgisayar laboratuvarı hayırseverlerimizin ikinci hayrı, kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerek bu okulumuzda gerekse diğer okullarımızda ihtiyaçlarımızın karşılanması için hayırseverlerimizi destek vermeye davet ediyoruz. Geçmişten günümüze kadar okullarımıza katkı sunan herkese teşekkür ederim. Eğitim hepimiz için önemli. Hem bireysel olarak hem de ülke olarak toplum ne kadar iyi eğitilirse, toplumun kültür ve eğitim seviyesi ne kadar yükselirse toplumumuz o kadar müreffeh o kadar huzurlu olacaktır."

"Destekçilerimize teşekkür ederim"

Hayırsever Avcı ise okula 4'üncü kez geldiğini ve çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Geçen yılki kütüphanenin ardından bu yıl da bilgisayar laboratuvarı kurduklarını kaydeden Avcı, "Çok mutluyum. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Her konuda bana destek olan eşime çok teşekkür ediyorum, her zaman yapmak istediğim her projede yanımda oldu. Destekçilerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu aslında bir kişinin hayali olabilir ama onların destekleri sayesinde bugün bunu yapabiliyoruz. Şimdiden çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından laboratuvarı gezen Türker, Avcı ve programa katılanlar, çocuklarla sohbet etti, okulun düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğini izledi.

Kaymakam Türker, Avcı'ya desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, Nurcihan Avcı'nın eşi Aycan Avcı, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.