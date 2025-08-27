Haydarpaşa Limanı'nda Atık Toplama Gemisinde Yangın
Haydarpaşa Limanı'nda demirli olan İSTAÇ'a ait 'Zeynebim' isimli atık toplama gemisinin ambarında yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlamada geminin yardımcı kaptanı yaralandı. Yangın kısa sürede söndürüldü ve çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'nda demirli olan atık toplama gemisinin ambarında çıktı. Edinilen bilgiye göre; İBB iştirak şirketlerinden İSTAÇ'a ait olan 'Zeynebim' isimli geminin onarım çalışması sırasında çıkan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Yangın sırasında kaynak makinesinde meydana gelen patlamada geminin yardımcı kaptanı Abdülaziz Tufanoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Tufanoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan ambarında yangın çıkan gemi havadan görüntülendi.