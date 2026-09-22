Hayati İnanç, Vezirköprü Kitap Günleri'nde okurlarıyla söyleşti ve kitap imzaladı

Hayati İnanç, Vezirköprü Kitap Günleri'nde okurlarıyla söyleşti ve kitap imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hayati İnanç, 2. Vezirköprü Kitap Günleri kapsamında Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde söyleşiye katıldı. İnanç, kitap ve edebiyat üzerine sohbetin ardından okurları için kitaplarını imzaladı; programa belediye başkan yardımcısı, ilçe müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Hayati İnanç, 2. Vezirköprü Kitap Günleri kapsamında Vezirköprü'de söyleşi programına katıldı.
Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İnanç, kitap ve edebiyat üzerine katılımcılarla sohbet etti.
Söyleşinin ardından İnanç, okurları için kitaplarını imzaladı.
Programa Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA