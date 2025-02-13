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Hayallerine Giden Yolda Seninleyiz Projesi Kapsamında Öğrencilere Ankara Gezisi

Hayallerine Giden Yolda Seninleyiz Projesi Kapsamında Öğrencilere Ankara Gezisi
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Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır'ın öncülüğünde düzenlenen proje kapsamında öğrenciler, Adalet Bakanlığı'nı ziyaret ederek Bakan Yardımcısı Ramazan Can ile bir araya geldiler ve sorularını sorma fırsatı buldular.

Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır'ın himayelerinde başlatılan "Hayallerine Giden Yolda Seninleyiz" projesi kapsamında, öğrenci motivasyonuna yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Gezi kapsamında Adalet Bakanlığını ziyaret eden öğrenciler, Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Can, onların sorularını da cevapladı.

Ziyarette öğrencilere, Kaymakam Bozkır ve öğretmenleri de eşlik etti.

Bozkır, çocuklara yoğun programlarına rağmen zaman ayıran Can'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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