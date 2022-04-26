'Hayalimdeki Şehir Kampı' İzmir Şirince Tiyatro Medresesi'nde gerçekleşti

Kentime Değer Projesi kapsamında "Hayalimdeki Şehir Kampı" İzmir Şirince Tiyatro Medresesi'nde gerçekleştirildi.

Yapılan kampa Eskişehir Büyükşehir Gençlik Merkezi'nden ve İzmir'den gençler katıldı. Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında yapılan proje çerçevesinde gençler 3 gün boyunca çeşitli atölye, eğitim, oyun ve forumlarda fikirlerini paylaştı.

Kampın 3. gününde Eskişehir ve İzmir'de mayıs ayında gerçekleşecek "Kent Hakkı Forumu" ile ilgili gençler ve yerel yönetim çalışanları tarafından etkinlik tasarlanması yapıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Kentime Değer Projesi, gençlerin yenilikçi, kapsayıcı ve ihtiyaç temelli bir kent politikası oluşturulmasında aktif rol oynamaları, gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmeyi amaçlayan bir sivil izleme projesidir. Kent Hakkı Okulu'na kayıtlı olan 18-30 yaş arası Eskişehir'den 16, İzmir'den 30 olmak üzere toplam 46 genç var" dediler.

Bültenler / Güncel