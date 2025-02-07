Hayal Melodileri Resim Yarışması Sergisi İstanbul'da Açıldı

Institut Français Türkiye ve Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı (EMART) iş birliğiyle gerçekleştirilen "3. Hayal Melodileri" resim yarışmasının tablolarının yer aldığı sergi İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde açıldı.

Bu yıl Fransız besteci Georges Bizet'nin "Carmen" operasının tema olarak seçildiği yarışma, Türkiye'deki güzel sanatlar ve eğitim fakültelerinden lisans ve lisansüstü düzeydeki genç yeteneklerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Institut Français İstanbul Müdürü Valentin Rodriguez, sergiye ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Rodriguez, etkinlikte seslendirilen Carmen operasına işaret ederek, eseri yorumlayan genç sanatçıların da görsel sanatlarla müzik arasında bir bağlantı kurduğunu söyledi.

Genç sanatçıların kariyerlerine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Rodriguez, "Müzik ve sanat arasında uzun geçmişe dayanan bir bağ var. Sergide yer alan çalışmalar çok özel ve sürrealist." değerlendirmesini yaptı.

"Klasik müzik ve operayla resim sanatını birleştiren bir proje"

EMART Kurucu Başkanı Serkan Şahin de vakıf olarak sanat eğitimi alan öğrencilerin görünürlüğünü artırmak istediklerini aktararak, "Onları toplumda daha fazla fark edilebilir konuma getirmek istiyoruz. Bunun için yaptığımız çalışmalardan biri de Hayal Melodileri projemiz." dedi.

Hayal Melodileri'nin disiplinlerarası bir proje olduğuna dikkati çeken Şahin, "Klasik müzik ve operayla resim sanatını birleştiren bir proje. Bugün Carmen isimli operanın hem konserini dinleyecek hem de sanat eğitimi alan öğrencilerin yaptığı eserleri göreceksiniz. Van'dan Edirne'ye, Mersin'den Ankara'ya çeşitli şehirlerden gelmiş, sanat eğitimi alan öğrencilerimizin yaptığı eserleri sanatseverlerle buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Yarışmaya ilişkin tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan etkinliğe katılan isimler arasında Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu da yer aldı.

Carmen operası dinleyicilerle buluştu

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçılar, Georges Bizet'nin Carmen operasını seslendirildi.

Hayal Melodileri resim yarışması, klasik müzik ve opera sanatına olan ilgiyi arttırmak, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek amacıyla düzenleniyor.

Yarışmada katılımcılardan, belirlenen bir operayı dinlemeleri, operanın kendisini ya da içinde geçen bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi resimsel bir anlatım diliyle ifade etmeleri ve bu eseri oluşturma sürecinde yaşadıkları duygu ve düşünceleri özetleyen bir metin yazmaları bekleniyor.

Sergi, 1 Mart'a kadar Institut Français sergi salonunda görülebilecek.