Hawaii Valisi'nden Tsunami Uyarısı: Kıyı Bölgelerini Derhal Tahliye Edin

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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Hawaii Valisi Josh Green, beklenen tsunami tehlikesi nedeniyle vatandaşları kıyı bölgelerini derhal terk etmeleri konusunda uyardı. Tsunaminin adaların etrafını saracağını belirten Green, acil durum ekiplerinin hazırlıklı olduğunu ifade etti.

ABD'de Hawaii Valisi Josh Green, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından eyaleti vurması öngörülen tsunaminin belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp "adaların etrafını saracağını" belirterek, vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yaptı.

CNN'in haberine göre Green, basın toplantısında, Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hawaii'yi vurması beklenen tsunami tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yapan Green, tsunaminin vuracağı alanların belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, "adaların etrafını saracağını" belirtti.

Green, tsunaminin vurmasının ardından adalarda sel baskınının kaçınılmaz olacağını ifade ederek, acil durum ekiplerinin hazırlıklı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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