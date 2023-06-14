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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'ndan lavlar akmaya devam ediyor

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'ndan lavlar akmaya devam ediyor

Güncel Haberler

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) paylaştığı videoya göre, Hawaii'deki dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea'da geçen hafta yaşanan patlamadan sonra lavlar akmaya devam ediyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) paylaştığı videoya göre, Hawaii'deki dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea'da geçen hafta yaşanan patlamadan sonra lavlar akmaya devam ediyor.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Hawaii Güncel Haberler

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