Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'ndan lavlar akmaya devam ediyor

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) paylaştığı videoya göre, Hawaii'deki dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea'da geçen hafta yaşanan patlamadan sonra lavlar akmaya devam ediyor.