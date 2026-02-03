Haberler

Havza ve Kavak'ta Berat Kandili idrak edildi

Havza ve Kavak'ta Berat Kandili idrak edildi
Güncelleme:
Berat Kandili dolayısıyla Havza ve Kavak ilçelerinde düzenlenen programlarda mevlitler okundu, dualar edildi ve kandil simidi ikram edildi. Havza Belediye Başkanı vatandaşların kandilini kutlarken, Kavak'ta da benzer etkinlikler gerçekleştirildi.

Berat Kandili dolayısıyla Havza ve Kavak ilçelerinde program düzenlendi.

Havza Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi Müftülük tarafından düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi tarafından tatlı ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, vatandaşların kandilini kutladı.

Buradaki programın ardından belediye ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Havza Devlet Hastanesindeki nöbetçi sağlık personeli, 112 Acil Sağlık çalışanları ve devriye görevi yapan polis ekiplerine kandil simidi ikram edilerek kandilleri kutlandı.

Kavak

Kavak'ta Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yaşardoğu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi.

Programın ardından katılanlara kandi simidi ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
