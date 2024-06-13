Havza Öğrencileri Engelliye Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

Samsun'un Havza ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Havza Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında kalan Havza Meslek Yüksekokulu öğrencileri, topladıkları mavi kapaklarla 39 yaşındaki yürüme engeli olan serebral palsi hastasına tekerlekli sandalye aldı.

Yurtlarda kalan öğrenciler, yurt idarecilerinin de destekleri ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında topladıkları mavi kapakları Samsun Engelliler Federasyonuna teslim ederek tekerlekli sandalye temin etti.

Öğrenciler hem doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmak hem de bir engelliye yardımcı olabilmek adına topladıkları mavi kapaklarla temin ettikleri tekerlekli sandalyeyi 39 yaşındaki yürüme engeli olan serebral palsi hastası Hülya Bozkurt'a hediye etti.

Baba Selim Bozkurt, öğrenciler ve yurt idarecilerine teşekkür ederek kızının bundan sonraki hayatının daha kolay olacağını ifade etti.

Kendisine hediye edilen tekerlekli sandalyeye çok mutlu olan Hülya Bozkurt ise, "Teşekkür ederim. Sebep olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Yurt Müdürü Elmas Gümüşçü ise, "Öğrencilerimiz büyük bir özveri ile çalıştılar ve kapaklar toplandı. Samsun Engelliler Federasyonu ile iletişime geçerek sandalyemizi aldık ve Hülya'ya teslim ettik. Hülya'nın da sevinci bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Havza Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği öğrencisi Kenan Osman Karaduman Havza KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kaldığını belirterek, "Topladığımız mavi kapaklar ile bir engelli vatandaşımıza yardımcı olmak bizleri mutlu etti." ifadesini kullandı.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise öğrencilerin güzel bir projeye imza attıklarını vurgulayarak öğrencilere teşekkür etti.