Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinleriyle iftarda buluştu

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Havza Müftülüğü ile Havza Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen iftar öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Ayvat, ramazan ayının birlik, beraberlik ve rahmet ayı olduğuna işaret ederek, "Ramazanınız hayırlı, mübarek ve rahmetli geçsin inşallah. Huzur ve rahmet ayındayız. Sizler bize emanetisiniz. Buradaki herkes, ben dahil olmak üzere hepimiz sizin için varız. Her zaman burada çalışan arkadaşlarımızla beraber sizlerle olacağız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin." ifadelerini kullandı.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahmet Turan, Havza Bakım Merkezi Müdür Vekili Neslihan Keskin de katıldı.