Havza'da voleybol maçında polislere pastalı sürpriz kutlama

Samsun'un Havza ilçesinde voleybol turnuvasında maça çıkan Havza Emniyet takımında oynayan polislere, Polis Haftası dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından Havza Kaymakamlığı Voleybol Halk Turnuvası'nda maça çıkan Havza Emniyet takımında yer olan polis memurlarının Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası pasta ile kutlandı.

MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mecid Cendek ve Belediye Meclis Üyesi Ersin Şener, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve takımda forma giyen polislerle bir araya gelerek Polis Haftası'nı kutlayarak pasta ikram etti.

İlçe Emniyet Müdürü Bıyık, Cendek ve Şener'e teşekkür etti.

Maçı izlemeye gelen AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin de polislerin Polis Haftası'nı kutladı.

Öte yandan Havza Kaymakamlığı Voleybol Halk Turnuvası grup eleme maçında Havza Emniyet takımı, Fa-Ce Orman Takımını 3-1 yendi.