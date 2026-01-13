Haberler

Havza Devlet Hastanesinde 2025 yılında 341 bin 238 hastaya hizmet verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Devlet Hastanesi, 2025 yılında toplamda 341 bin 238 hastaya hizmet vererek, önemli bir sağlık hizmeti sunmuş ve 7 bin 661 ameliyat gerçekleştirmiştir. Başhekim Opr. Dr. Mustafa Keçeci, hastanenin geniş bir coğrafyaya hizmet verdiğini belirtti.

Havza Devlet Hastanesinde 2025 yılında 341 bin 238 hastaya hizmet verildiği bildirildi.

Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Keçeci, yaptığı açıklamada, hastanenin Havza'nın yanı sıra Kavak, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Suluova ve Merzifon ilçelerine de hizmet verdiğini söyledi.

Keçeci, 2025 yılında 337 bin 214 hastaya ayaktan, 4 bin 24 hastaya ise yatarak tedavi uygulandığını belirterek, "Bu süreçte 7 bin 661 hastaya ameliyat ve cerrahi işlem yapıldı. İkinci göz hekiminin atanmasıyla özellikle katarakt ameliyatlarında önemli artış sağlandı. Son iki ayda 234 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi." dedi.

Hastanede ayrıca 2025 yılında 1355 endoskopi ve 738 kolonoskopi işlemi yapıldığını ifade eden Keçeci, bu hizmetlere ilçe dışından da yoğun talep olduğunu kaydetti.

2026 yılına yönelik planlamaların yapıldığını dile getiren Keçeci, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzmanı talebinde bulunulduğunu, ayrıca yeni tıbbi cihazların temini için gerekli yazışmaların tamamlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi