Havza'da Veli-Öğrenci Çini Eğitimi Etkinliği

Samsun'un Havza ilçesinde Aile Yılı nedeni ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında veli-öğrenci iş birliğiyle çini eğitimi düzenlendi.

Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, Aile Yılı nedeni ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu'nda veli-öğrenci iş birliğiyle okulunun yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte el sanatları öğretmeni Münire Örnek öğrenci velilerine çini, çinicilik ve çini boyaması ile ilgili bilgiler verdi.

Bilgilendirmenin ardından öğrenciler ve veliler çinileri boyadılar.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Ergül, yapılan etkinlikte boyanan çinilerin fırınlandıktan sonra öğrencilere ve ailelerine teslim edileceğini ifade ederek, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hem geleneksel el sanatlarımız tanıtmak hem de Aile Yılına özgü, öğrencilerimiz ve ailelerine özgü bir etkinlik yaptık. İnşallah yaptıkları çiniler kendilerine bir ömür boyu hatıra kalacak." dedi.

Etkinliğe, okul müdürü Erkut Ercan, veliler, öğrenciler katıldı.