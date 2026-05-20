Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ve resim sergisi açıldı

Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'nda 15 proje ve 279 resmin sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ile resim sergisi açıldı. Açılışta kimya deneyi gösterisi yapıldı ve öğretmenlere plaket verildi.

Okul müdürü Fikret Yavuz, okul bahçesinde düzenlenen fuarın açılışında, 4006 TÜBİTAK bilim fuarlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Yavuz, "Öncelikle selden etkilenen ilçemizde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu tür organizasyonlar istekli, merak eden, bilinçli bireylerin yetişmesinde önemli rol oynamakta. Fuarımızda 15 proje ve öğrencilerimiz tarafından çizilen 279 resim sergilenmekte. Bu doğrultuda emek sarf eden koordinatör öğretmenimiz Nevin Küçükenez'e teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın sonunda okulun fen bilimleri öğretmenleri tarafından kimya deneyi gösterisi yapıldı, ardından Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından proje yürütücüsü öğretmenlere plaket verildi.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ve resim sergisinin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğ tarafından gerçekleştirildi.

Ertuğ ve diğer katılımcılar, daha sonra proje stantlarını gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
