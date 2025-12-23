Haberler

Havza SYDV Mütevelli Heyeti'ne muhtar üye seçimi yapıldı

Havza SYDV Mütevelli Heyeti'ne muhtar üye seçimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne muhtar üye seçimi, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar ile Çelikalan Mahallesi Muhtarı Mehmet Yavuz, yapılan oylama sonucunda üyeliğe seçildi.

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'ne muhtar üye seçimi gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan seçim öncesi seçime katılan muhtarlara, vakıf müdürü Okan Ünal tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilerek, seçilecek 2 muhtarın 2026 yılında Havza SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev yapacağını kaydedildi.

Mütevelli heyetine üyelik için Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar ve Çelikalan Mahallesi Muhtarı Mehmet Yavuz aday oldu.

Yapılan açık oylama sonucunda Orar ve Yavuz, mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İki muhtarımızı da tebrik ediyorum. İnanıyorum ki görevlerini hakkaniyet çerçevesinde sürdürecekler. Değerli muhtarlarımıza görevlerinde başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Bakan Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Yıkıma gelen polise direnip bıçakla kendisine zarar verdi

Polis ordusunu karşısında görünce bir anda bıçağına sarıldı
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
title