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Emniyet Müdürlüğünden trafik, asayiş ve narkotik farkındalık çalışması

Emniyet Müdürlüğünden trafik, asayiş ve narkotik farkındalık çalışması
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Havza'da sivil toplum kuruluşları, toplu taşıma ve okul servisi sürücülerine trafik güvenliği, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele konularında farkındalık çalışması düzenledi. Programda 'Hayat 112' ve 'UYUMA' uygulamaları tanıtıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından Havza'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, toplu taşıma ve okul servisi sürücülerine yönelik trafik, asayiş ve narkotik farkındalık çalışması yapıldı.

Havza Gençlik Merkezi'nde İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın da katılımıyla düzenlenen çalışmada trafik güvenliğini artırmak, kazaları en aza indirmek, uyuşturucu ile mücadeleye toplumsal huzuru sağlamak amacıyla bilgilendirme gerçekleştirildi.

Çalışmada, İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan sağlık, asayiş, yangın ve afet gibi acil durumları tek çatı altında toplayan dijital ihbar platformu "Hayat 112" ve uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların desteğini almak amacıyla hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) tanıtıldı.

Arıbaş, çalışmanın amacının toplumun tüm kesimleri ile bütünleşmek olduğunu anlatarak, "Şehrimiz ile iletişimi ve etkileşimi artırmaya yönelik çabalarımızı artırıyoruz. Bunun da olumlu sonuçlarını alıyoruz. 2025 yılında 2024 yılına göre 8 bin 191 olay daha az işlendi ilimizde. Bunu hep birlikte başardık. Şoförlerimizin kurallara uyması, diğer sürücülerimize de örnek teşkil edecektir. Günümüzde dolandırıcılık ve uyuşturucu en büyük suç oranlarına sahip. Bunlar ile mücadelede sizlerin desteği önemli." dedi.

Programa Havza Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile toplu taşıma, taksi ve okul servisi sürücüleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
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