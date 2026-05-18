Samsun Adliyesi Arama Kurtarma ekipleri Havza'daki selin ardından başlatılan çalışmalara destek oluyor

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta şiddetli yağış sonucu derelerin taşmasıyla oluşan selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor. Adliye Arama Kurtarma (AD-KUR) ekipleri, AFAD koordinesinde ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ve çamur temizliği yapıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından başlatılan temizlik çalışmalarına Adliye Arama Kurtarma (AD-KUR) ekipleri de destek veriyor.

İlçe merkezinden geçen derelerin 12 Mayıs akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşmasının ardından su altında kalan bölgelerde temizlik çalışması sürüyor.

Samsun Adliyesi AD-KUR ekipleri de Havza halkının yaralarını sarmak için ilçeye gitti. AFAD koordinesinde 11 kişilik ekip, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarına katıldı.

Ekipler tarafından özellikle bodrum ve giriş katlarda kalan suyun boşaltılması ve çamur temizliği için yoğun çalışma yürütüldü.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
