Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta şiddetli yağış sonucu derelerin taşmasıyla oluşan selin ardından, belediye, AFAD ve diğer kurum ekipleri çamur ve moloz temizliği ile su tahliyesi çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

İlçe merkezinden geçen derelerin 12 Mayıs akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşmasının ardından, su altında kalan bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İlçede Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlara bağlı ekipler, iş makineleri, vidanjörler ve su tahliye pompalarıyla cadde ve sokaklarda biriken çamurla molozları temizliyor.

Selden etkilenen iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında ve kot farkı nedeniyle suyun dolduğu aşağı seviyedeki alanlarda biriken suların tahliyesi de sürüyor.

Ekipler, özellikle bodrumlarda kalan suyun boşaltılması ve çamur temizliği için yoğun çalışma yürütüyor.

İlçede esnaf ve vatandaşlar da temizlik çalışmalarına destek verirken, çalışmaların tamamlandığı iş yerlerinde hasar tespiti gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
