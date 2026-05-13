Haberler

Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından, ilçe merkezinde temizlik çalışmaları hızlandırıldı. Şiddetli yağış sonrası derelerin taşması sonucu birçok ev ve iş yerinin su altında kalmasının ardından, belediye ve AFAD ekipleri bölgedeki temizliği sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları hızlandırıldı.

Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin taşmasıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçe merkezinde, temizlik çalışması devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.

Sel nedeniyle sürüklenerek hasar gören ve çoğunluğu otomobil ile motosikletten oluşan araçların hasar tespit çalışmalarının ardından sokaklardan kaldırılacağı bildirildi.

Öte yandan, Havza'daki çalışmalar AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

Havza ilçe merkezinde 12 Mayıs akşamı etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ile zemin katlarını su basmış, araçlar da sürüklenmişti.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEren Arabacı:

Havza ilçesi yine bunun içinden geçiyor kurtulmaya çalışırken erkek egemen belediye başkanları kameralar karşısında görev yapıyor sanki Toplum olarak bu döngüyü ne zaman kıracağız anlamıyorum artık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Pamuk:

Yani böyle durumlarda erkeklerin harita okuyup plan yapması lazım da kadınlara temizlik çalışmalarında yer vermek de garip değil mi? Doğa anası kolaysın, en azından erkeklerin sırtında taşımasında da eksik kalmamışlardır herhalde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasibe Taş:

Böyle felaketlerde hep aynı hikaye. Ekipler çalışıyor, çalışıyor ama asıl sorunun çözülmesi yok. Bu tür suçluluğa karşı kesinlikle daha sert tedbirler alınmalı. Uyarılar var mıydı? Yoksa ihmal mi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak!
Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

MSB istedi, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın

Şampiyonluk maçında olana bakın