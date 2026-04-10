Haberler

Havza'da şehit polisler için mevlit okutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliği ile Kevser Camisi'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen mevlit programında İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Mevlit programının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Programa Kaymakam Mustafa Ayvat, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, emniyet güçleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Süper Lig'de oynayan futbolcu taraftarlar birbirine girdi: Çocuk odana asarsın

Süper Lig'de oynayan futbolcudan taraftarına: Çocuk odana...

'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi

Gol oldu yağdılar! Samsunspor'u darmadağın ettiler
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Icardi hakkında olay sözler: 2 gol atsaydı...