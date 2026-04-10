Havza'da şehit polisler için mevlit okutuldu

Samsun'un Havza ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliği ile Kevser Camisi'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen mevlit programında İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Mevlit programının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Programa Kaymakam Mustafa Ayvat, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, emniyet güçleri ve vatandaşlar katıldı.