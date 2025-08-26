Havza'da Nostaljik Açık Hava Sinema Gecesi Düzenlendi

Havza'da Nostaljik Açık Hava Sinema Gecesi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Gecesi'nde '7. Koğuştaki Mucize' filmi gösterildi. Vatandaşlar için sinema keyfi sunulurken, katılımcılara ikramlar da yapıldı.

Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Büyükşehir'in Işığı İlçelerde Sinema Perdesiyle Parlıyor" mottosuyla sürdürülen kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında Açık Hava Sinema Gecesi düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda kurulan sinema perdesi ile vatandaşlar nostaljik açık hava sineması atmosferinde keyifli bir akşam geçirme fırsatı buldu.

Özellikle ailelerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği sinema gecesi kapsamında "7. Koğuştaki Mucize" filmi gösterildi. Katılımcılara patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikramında bulunuldu.

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Kent Yönetim Merkezi Mobil Çözüm Aracı ile Havzalıların talep, öneri ve şikayetleri doğrudan dinlendi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

2 grup cadde ortasında çatıştı, ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.