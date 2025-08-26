Havza'da Nostaljik Açık Hava Sinema Gecesi Düzenlendi

Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Büyükşehir'in Işığı İlçelerde Sinema Perdesiyle Parlıyor" mottosuyla sürdürülen kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında Açık Hava Sinema Gecesi düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda kurulan sinema perdesi ile vatandaşlar nostaljik açık hava sineması atmosferinde keyifli bir akşam geçirme fırsatı buldu.

Özellikle ailelerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği sinema gecesi kapsamında "7. Koğuştaki Mucize" filmi gösterildi. Katılımcılara patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikramında bulunuldu.

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Kent Yönetim Merkezi Mobil Çözüm Aracı ile Havzalıların talep, öneri ve şikayetleri doğrudan dinlendi.