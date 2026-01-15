Haberler

Havza'da ODES kapsamındaki çocuklara yönelik program düzenlendi

Havza'da ODES kapsamındaki çocuklara yönelik program düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Sosyal Hizmet Merkezi, Miraç Kandili dolayısıyla ODES projesi kapsamında çocuklar için etkinlik düzenledi. Sağlık eğitimi ve sosyal aktivitelerin yer aldığı programda, çocukların manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması hedeflendi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi sorumluluk alanında yaşayan Okul Destek Projesi (ODES) kapsamındaki çocuklara yönelik Miraç Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde Diyanet Gençlik Merkezinde Miraç Kandili dolayısıyla ODES kapsamında destek verilen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Diyanet Gençlik Merkezi görevlilerince değerler eğitimi kapsamında bilgi verilen çocuklar için daha sonra ilgi alanlarına yönelik sosyal aktiviteler gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi de verildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, ODES kapsamında destek alan çocukların sadece maddi destekler ile değil, sosyal, akademik, kültürel ve manevi gelişimlerini de destekleyerek yanlarında olduklarını dile getirerek, "Gerçekleştirilen faaliyetlerle çocukların hem manevi hem de sağlık ve sosyal gelişimlerine katkı sunulmasını amaçladık. Çalışmalarda bizlere destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle