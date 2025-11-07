Haberler

Havza'da Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış aylarında trafik güvenliğinin artırılması için alınacak tedbirler ve sürücü bilincinin yükseltilmesi konuları ele alındı. Kış lastiği uygulaması gibi önemli hususlara dikkat çekildi.

Havza'da Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirildi.

Ülke genelinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kısa ve orta vadedeki hedeflere yönelik hazırlanan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında Havza Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ayvat, Havza Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantının açılışındaki konuşmasında, kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri ile sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini amacıyla çalışma gerçekleştirileceğini söyledi.

Kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarca bir plan dahilinde tedbirlerin alınması, denetimin yanında koordinasyonun sağlanmasının önemli olduğunu belirten Ayvat, "Bu süreçte sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak kara yolu güvenliği bilinci oluşturulması önem arz etmektedir. Özellikle kış lastiği uygulaması gibi konularda sürücülere uyarıların yapılması elzem. Alınacak tedbirlerle trafik açısından ilçemizde ve bölgemizde kış aylarını rahat şekilde geçirmek, vatandaşlarımızın trafikte rahat ve güvenliği sağlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise kış ayları için gerekli hazırlıkları yaptıklarını, gerekli durumlarda diğer kurum ve kuruluşlara destek verileceğini kaydetti.

Toplantıda kış lastiği, kara yollarında kar ile mücadele tedbirleri, halkın toplu taşıma vasıtalarından yararlanmalarının teşviki, kara yollarının güvenliği, sürücülere yönelik çalışmalar gibi konular görüşüldü.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ile ilgili kurum ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
