Haberler

Havza'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında mevlit

Havza'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında mevlit
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okundu.

Samsun'un Havza ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okundu.

Muharip Gaziler Derneği Havza İlçe Temsilciliği tarafından Havza Müftülüğü işbirliği ile şehitler için Kevser Camisi'nde mevlit okundu.

Mevlidin ardından Havzalı Kıbrıs şehitleri Ali Rıza Karaoğlan ve Sebahattin Yılmaz ile tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit programına Muharip Gaziler Derneği Havza İlçe Temsilcisi Harun Saat, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldılar.

Mevlit programının ardından Havza Müftü Vekili Ali Önen ve beraberindeki din görevlileri Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciğini ziyaret ettiler.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar
Bursa'dan akılalmaz görüntü! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu

Bursa'dan akılalmaz görüntü! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu
Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı

9 milyon Euro'ya geldi, kulüp tarihinin en pahalı satışı olup gitti
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!