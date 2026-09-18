Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

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Samsun'un Havza ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından 100. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe geçildi.

Buradaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Hıdır Özdemir, buradaki konuşmasında, eğitim öğretimin ülke geleceği için hayati bir konu olduğunu vurguladı.

Program, öğrencilerin sergilediği gösteriler ve okuduğu şiirler ile devam etti.

Programın sonunda 4. sınıf öğrencisi, 1. sınıf öğrencisine "hoş geldin" çiçeği verdi.

Havza Kaymakamı Samet Serin ve diğer katılımcılar, programın sonunda öğrencilerle gökyüzüne balon bıraktı.

Kaymakam Serin, programın ardından özel gereksinimli öğrenci İsmail Erdem ile bir süre sohbet etti.

Programa Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA