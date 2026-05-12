'Bölgemizde Hayvancılığın Geleceği ve Yem Bitkilerinin Stratejik Önemi' paneli düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle, "Bölgemizde Hayvancılığın Geleceği ve Yem Bitkilerinin Stratejik Önemi" paneli gerçekleştirildi.

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Havza Ziraat Odası ve Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği iş birliği ile Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Havva Yurdunuseven Bayzat yaptı.

Panele konuşmacı olarak katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Atasever, "Hayvancılıkta sürü yönetimi ve yetiştirme teknikleri", OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Acar da "İlimizde hayvancılık ve yem bitkileri üretimin durumu ve geleceği" konularında sunum yaptı.

Panele Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza YEG Müdürü Özgür Atala, tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileri ve çiftçiler katıldı.